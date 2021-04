동국생명과학, 2년내 기업공개 추진…상장 주관사 선정

[아시아경제 김지희 기자] 동국제약 자회사인 동국생명과학이 NH투자증권과 KB증권을 상장 주관사로 선정하고 기업공개(IPO)를 추진한다고 21일 밝혔다.

동국생명과학은 2년 내 기업공개를 통해 신규 자금을 확보해 글로벌 시장과 인공지능(AI), 바이오로직스 및 체외 진단 등 성장성이 큰 의료기기 시장 진출을 가속화한다는 계획이다. 특히 향후 바이오 기업과의 전략적 제휴, M&A 등을 통한 성장 전략도 꾀하고 있다. 최근에는 성공적인 IPO를 위해 KPMG 출신 이재혁 전무를 영입하기도 했다.

동국생명과학 관계자는 “글로벌 제약사 바이엘로부터 인수한 안성공장에서 조영제 원료 및 완제 의약품 생산이 내년부터 본격화되면 원가경쟁력이 크게 향상될 것으로 기대된다”며 “안성공장 본격 가동, 적극적인 오픈이노베이션 등 신규 상장에 발맞춰 기업가치 향상을 위한 활동들을 지속하겠다”고 말했다.

한편 동국생명과학은 2017년 5월 설립됐다.지멘스 헬시니어스의 초음파 진단기기, 바텍엠시스의 이동형CT 등에 대한 독점 판권 계약을 체결하고, 병·의원들을 대상으로 판매하고 있다.

