LG유플러스, 성남시와 취약계층 아동에 ‘온라인 과외’ 제공

코로나19 이후 교육 격차 해소…초등생 150명에 비대면 교육 지원

대학생 멘토와 1대1 맞춤 학습지도 및 고민상담 등 진행

[아시아경제 구은모 기자] LG유플러스가 성남시와 손잡고 취약계층 아동의 화상 과외를 지원한다고 21일 밝혔다. 코로나19 이후 일상화된 비대면 수업으로 교육 격차가 커질 수 있다는 우려를 해소하기 위한 나눔 활동이다.

LG유플러스는 한국사회보장정보원이 보유한 취약계층 사회보장 빅데이터를 기반으로 성남지역 아동 150명을 선정했다. LG유플러스는 선정된 가구를 대상으로 자기주도학습이 가능한 교육 콘텐츠 ‘U+초등나라’와 스마트패드를 지원했다. ‘U+초등나라’는 전국 초등학교 정규 교과 강의 ‘EBS 스마트 만점왕’을 비롯해 ▲해외 유명 영어도서 ▲중국어 특화 콘텐츠 ▲과학놀이교실 ▲영어 동화책을 증강현실(AR)로 읽는 ‘U+아이들생생도서관’ 등으로 구성된 서비스다.

성남시는 자체적으로 선발한 ‘드림스타트 성장 멘토링 수호천사’ 대학생 자원봉사자 45명을 통해 아동의 온라인 과외를 지원한다. 대학생 지원봉사자는 LG유플러스의 지원을 받는 아동 중 초등학교 3~6학년생 45명과 1대1로 매칭된다.

대학생 멘토는 취약계층 아동들과 일주일에 한 번씩 온라인으로 만나 수준별 교재와 U+초등나라 서비스를 활용해 학습을 지도한다. 대학생 멘토들은 아동의 가정과 학교생활 조언, 또래 관계에 대한 고민 상담도 진행해 정서적 안정을 돕는 역할도 수행한다.

성남시 관계자는 “원활한 멘토링 진행을 위해 대상아동에 연 두 차례에 걸쳐 3만원 이내의 교재비를 지원하고 대학생에게 월 4만원의 활동비를 지원할 계획”이라고 말했다.

백용대 LG유플러스 CSR팀장은 “취약계층 아동에게 온라인 교육 콘텐츠를 제공해 건강한 성장과 발달을 도모하고 공평한 출발기회를 보장할 수 있도록 지원할 계획”이라며 ”교육 격차 해소를 위한 사회적 가치 실현을 통해 ESG 경영을 적극 추진해나갈 것”이라고 밝혔다.

