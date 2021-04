여행객에 무료 백신…팬데믹에 얼어붙은 관광업계 '백신 관광' 뜬다

미국·몰디브·유럽 등 '백신 관광' 여행상품 출시

입·출국하는 관광객에 무료 백신 접종 제안

[아시아경제 임주형 기자] 코로나19 확산이 팬데믹(pandemic·세계적 대유행)에 이르면서 관광 산업이 정체된 가운데, 백신을 이용해 관광객을 끌어들이려는 시도가 세계 여러나라에서 이뤄지고 있다. 이른바 '백신 관광' 여행 상품으로 관광객을 유치하려는 것이다.

지난 17일(현지시간) 유럽 매체인 '유로뉴스'에 따르면, 유럽 일부 국가 여행사는 이미 백신 관광상품을 출시했다.

이 매체에 따르면 노르웨이 여행사 '월드 비지터'는 러시아에서 코로나19 백신을 맞고 오는 패키지 상품 3개를 출시했다. 여행사는 화이자·모더나·스푸트니크V·시노팜·아스트라제네카 등 여러 종류의 백신을 접종할 수 있다고 홍보하고 있다.

이 가운데 2999유로(약 400만원) 짜리 상품은 러시아에 위치한 이른바 '보건 리조트'에서 22일간 머무르면서, 관광 시작일과 마지막 날에 각각 한 차례씩 백신을 접종받는 방식으로 전해졌다.

정부 차원에서 백신 관광을 지원하는 나라도 있다. 지난 14일 미 'CNBC' 방송에 따르면, 압둘라 모숨 몰디브 관광부 장관은 자국 관광을 활성화하기 위한 대책으로 조만간 외국인 관광객에게 백신을 제공하겠다고 밝혔다.

몰디브는 현재 코로나19 음성 검사 결과를 제출한 관광객에 한해 입국을 허용하고 있다. 그러나 몰디브 보건당국이 제안한 백신을 맞은 관광객은 검체 검사 없이 무제한 입국을 허가하겠다는 방침이다.

미국 일부 주에서도 내국인을 대상으로 한 백신 접종 계획이 고려되고 있는 것으로 전해졌다.

미국 알래스카 주정부는 오는 6월1일부터 국내 다른 주에서 오는 관광객들에게 백신을 접종하겠다는 방침이다. 관광객들은 알래스카 내 앵커리지·주노·케치칸·페어뱅크스 등 4개 공항에서 입출국하는 경우 백신을 무료로 접종받을 수 있다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr