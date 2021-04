국내 최초 감초액상 위건강식품, 보령 '위엔포스'

보령컨슈머헬스케어가 건강 솔루션 브랜드 ‘브링(BRing)’의 위 건강기능식품 ‘위엔포스’를 새롭게 선보였다. 브링 위엔포스는 식약처 인증 개별인정형 원료인 감초추출물이 주원료이며 비타민B1, 비타민B6, 나이아신, 베타카로틴 등 기초영양소 4종을 함께 배합한 국내 최초의 감초액상 위 건강기능식품이다. 항헬리코박터 효과와 위점막 보호 효과를 통한 위 건강 관리뿐 아니라 신진대사와 신체 밸런스 관리에도 도움을 준다.

특히 주원료인 감초추출물은 기능성 소화불량 인원 대상 기능성원료 인체 적용 시험 결과, 위 건강 관련 지표(NDI) 10개 항목에서 개선 효과를 보이는 것으로 확인됐다.

위엔포스는 겔타입의 액상 제형으로, 섭취시 위를 부드럽게 감싸주는 코팅력을 갖춰 제품의 효과를 빠르게 느낄 수 있다. 유산균 발효 대두분말(Gastro-Ad), 금은화추출분말, 마 분말, 양배추 분말 등 위 건강에 도움을 주는 성분을 부원료로 사용해 위의 편안함도 유지한다. 이밖에 합성착향료, 합성감미료, 인공색소, 설탕 등 성분을 사용하지 않고 국내산 꿀 분말, 아가베시럽, 프락토올리고당 등 자연 원료를 이용해 인위적이지 않은 달콤한 맛을 느낄 수 있다는 점 역시 브링 위엔포스의 장점으로 꼽힌다.

