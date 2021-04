과기정통부, 3월 디지털 뉴딜 우수사례 선정… 지능형 정부 구현 기여 등 3건

[아시아경제 구은모 기자] 지능형 정부 구현을 주제로 블록체인 기술을 이용한 모바일 공무원증 서비스를 개발한 사례 등 3건이 지난달 디지털 뉴딜 우수사례로 선정됐다.

과학기술정보통신부는 3월의 디지털 뉴딜 우수사례로 라온시큐어, 시스원, 와이즈넛 등 3건을 선정했다고 19일 밝혔다.

‘이달의 디지털 뉴딜 우수사례’는 범 부처로 추진하고 있는 디지털 뉴딜 정책의 성과 확산 도모를 위해 지난해부터 시행해오고 있다. 올해에도 디지털 뉴딜 사업에 참여하는 기업 중 성과가 우수하고 국민 체감도와 파급효과가 높다고 평가되는 사례를 선정해 발표하고 있다.

먼저 ‘ 라온시큐어 라온시큐어 042510 | 코스닥 증권정보 현재가 4,260 전일대비 110 등락률 -2.52% 거래량 2,306,660 전일가 4,370 2021.04.19 12:37 장중(20분지연) 관련기사 세계적인 기술력으로 점프업, 기대되는 이유모두가 놀란, ‘주식 카톡방’의 무료 선언! 美 바이든 직수혜!! “테슬라” 관련 주 지금 저점 매수하세요!! close ’는 ‘블록체인 기반 모바일 신분증 서비스 구축 사업’에 참여해 현재까지 9개 부처 총 1995건의 모바일 신분증을 발급하며 디지털 신원 인증체계로의 전환에 기여한 점이 인정돼 선정됐다. 라온시큐어는 세종·서울을 시작으로 과천·대전 지역 공무원을 대상으로 모바일 신분증 발급을 확대하고 향후 대국민 서비스를 추진해 나갈 예정이다.

‘시스원’은 출입통제 시스템 원천기술을 기반으로 ‘블록체인 기반 모바일 신분증 서비스 구축 사업’에 참여하며 모바일 공무원증과 출입통제 시스템을 연계(1만5000명 대상 21개동 3500개 NFC 설치)한 디지털 출입 시스템을 구축하고 있다. 오는 6월까지 약 20만여 명의 공무원이 해당 시스템을 이용할 것으로 기대되며, 향후 주민등록증, 장애인등록증 등으로도 활용범위를 확대할 전망이다.

‘와이즈넛’은 ‘인공지능(AI) 바우처 지원사업’에 참여하며 AI 챗봇 기술 중심의 솔루션을 제공하고 있다. 와이즈넛은 95% 이상의 상담 성공률을 기록한 ‘아라(병무청)’, ‘탠젤봇(한국교통 안전공단)’ 등의 대국민 챗봇 서비스를 통해 공공행정의 품질 고도화에 기여하고, 국내 AI생태계 저변을 확대하고 있다.

과기정통부는 “앞으로도 디지털 뉴딜 분야 우수 사례를 지속적으로 발굴해 홍보할 예정이며, 디지털 뉴딜 정책으로 인해 우수한 성과가 많이 나올 수 있도록 적극 지원하겠다”라고 밝혔다.

