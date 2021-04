카카오재팬, 제작사 '스튜디오 원픽' 설립 "韓 웹툰 콘텐츠 발굴"

[아시아경제 부애리 기자] 카카오재팬이 국내 첫 자회사인 '스튜디오 원픽'을 설립하고 한국 웹툰 콘텐츠 발굴에 나선다.

카카오재팬은 19일 스튜디오 원픽의 홈페이지를 개설해 일본 1위 만화 앱 '픽코마'와 협업을 원하는 창작자들과 소통을 시작한다고 밝혔다.

스튜디오 원픽은 카카오재팬의 웹툰 콘텐츠 제작 스튜디오로 지난 2월 설립됐다. 사명에는 독자들의 '원픽(1Pick)'을 받는 콘텐츠를 제작한다는 의미를 담았다.

카카오재팬이 대원미디어의 자회사 스토리작과 함께 일본에 설립한 '셰르파스튜디오'와 한일 콘텐츠 시너지를 내고 오리지널 콘텐츠의 요람으로 키워나간다는 예정이다.

원픽 스튜디오는 '아이큐 점프'의 편집장 출신인 김현주 대표를 비롯해 웹툰·웹소설 전문 기획자, 현직 웹툰 각색 작가 등이 이끈다. '픽코마'에서 연재는 물론 글로벌 진출을 위한 콘텐츠를 제작한다.

원픽 스튜디오는 세계 최대 만화 시장인 일본의 우수한 지식재산권(IP)과 글로벌 웹툰 시장을 선도하는 한국의 제작 노하우를 결합해 경쟁력 있는 웹툰 콘텐츠를 만들 계획이다.

픽코마를 통해 글로벌 시장에 도전할 창작자, 콘텐츠 제안·IP 공동개발, 2차 창작물 전개 등 웹툰 콘텐츠와 관련 다양한 제휴를 원하는 사업자는 스튜디오 원픽 홈페이지를 통해 문의하면 된다.

김재용 카카오재팬 대표는 "스튜디오 원픽과 셰르파스튜디오를 통해 한일 양국에서 우수한 창작자와 작품을 동시에 육성해 이를 글로벌 시장에 선보이고자 한다"며 "독자에게 원픽이 될 최고의 작품을 제공하고, 창작자에게는 함께 일하고 싶은 스튜디오로 자리매김하겠다"고 밝혔다.

