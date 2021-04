[아시아경제 김수환 기자] 경기 평택경찰서가 술집에서 싸우다 미군을 흉기로 찌른 혐의로 A씨를 쫓고 있다고 18일 밝혔다.

A씨는 전날 오후 9시께 평택시 팽성읍의 한 술집에서 미군 B(22) 씨의 복부를 흉기로 한차례 찌른 혐의를 받고 있다. 경찰에 따르면 A씨도 미군으로 추정되고 있다.

현재 B 씨는 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있는 중이다. 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨 일행 4명과 B씨 일행 2명이 술집에서 시비가 붙어 싸움하던 중 A씨가 B씨를 찌르고 달아난 것으로 보고 있다.

경찰은 이날 A씨 일행 중 한국인 1명을 공동폭행 혐의로 입건해 조사중이며 CCTV 분석 등을 통해 A씨를 쫓고 있다.

