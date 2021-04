공수처, 업무 분담 완료…사건 검토 개시

검찰 출신 김성문 수사부장에…판사 출신 최석규 공소부장 겸임

공수처 "19일에 공소시효 임박 사건부터 검토 시작할 것"

[아시아경제 김수환 기자] 신규 검사를 임용한 고위공직자범죄수사처(공수처)가 업무 분담을 완료하고 사건 검토에 본격적으로 나선다.

공수처는 김성문·최석규 부장검사를 각각 수사부장으로 임명했다고 18일 밝혔다. 검찰 출신인 김 부장검사는 수사를 전담하고, 판사 출신인 최 부장검사는 수사부장에 공소부장도 겸임하기로 했다.

공수처는 수사1∼3부·공소부 등 총 4개 부로 구성되는데, 이번 검사 임용 과정에서 정원을 다 채우지 못했기에 임시 겸임 체제를 구성한 것이다.

공수처는 두 부장검사가 수사1∼3부 중 어느 곳의 부장을 맡는지는 추후 직제 편성 작업이 완료된 뒤 공개할 예정이라고 했다. 공수처는 나머지 평검사 11명에 대해서도 부서 배치를 완료했다.

이 같은 조직 편성에 따라 공수처는 출범 후 지금까지 접수한 고소·고발 사건(16일 기준, 888건)을 19일 검사별로 배당하기로 했다. 공수처는 "공소시효 임박 사건부터 신속하게 확인하고 처리할 것"이라고 밝혔다.

한편 공수처는 지난 16일 조직 구성이 상당 부분 완료됐다고 밝혔다. 공수처는 16일 검사 임명식 이후 검사별로 임명 소회를 듣고, 공수처가 향후 나아갈 방안에 대해 두 시간 넘게 논의했다고 한다.

공수처는 "직제를 통해 수사와 기소 분리를 이룬 위에 한 기관 안에서 검경의 협력을 구현할 것"이라며 "법의 지배와 적법절차의 원칙을 준수하는 국민 친화적인 수사기관이 될 것"이라고 전했다.

