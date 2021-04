롯데호텔 "2021 디지털고객만족도(HTHI) 호텔부문 1위 선정"

[아시아경제 김유리 기자] 롯데호텔은 16일 롯데호텔월드에서 열린 한국마케팅협회 주관 '2021 제9회 대한민국마케팅대상' 시상식에서 '디지털고객만족도 HTHI(Heart To Heart Index) 호텔부문 1위 기업'으로 6년 연속 선정됐다고 밝혔다.

롯데호텔은 국내 최대 규모 호텔 브랜드 SNS를 운영하고 있다. 지난달 기준 페이스북·인스타그램 팔로워 각각 52만명, 8만3000명, 블로그 누적 방문자 수 161만명 등이다.

롯데호텔은 "지난해 MZ세대 고객을 겨냥한 디지털 콘텐츠 개발로 코로나19 속에서도 마케팅 차별화에 성공했다"고 말했다. 롯데호텔 월드에서는 호텔 업계 최초로 '잼 라이브'를 통해 신규 고객을 창출했다. 판매 채널 다각화 전략의 일환으로 라이브 커머스 판매를 선보이기도 했다. 심리 방역을 위한 랜선 클래식 공연, 간접 해외여행을 체험하고 경품을 받을 수 있는 더 캔버스 트립(The Canvas Trip), 증강현실(AR) 필터 등 다채로운 이벤트도 선보였다.

김현식 롯데호텔 대표는 "이번 수상은 롯데호텔이 고객과 진정으로 소통해 얻은 성과이기에 더욱 영광스럽다"며 "앞으로도 시장환경 변화에 맞춘 기민한 마케팅 혁신으로 호텔업계를 선도할 것"이라고 말했다.

