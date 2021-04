증권사 신규계좌 트면 주식·코인 선물 드려요

계좌개설 이벤트 봇물

[아시아경제 박지환 기자] 증권업계의 개인투자자들을 잡기 위한 경쟁이 나날이 치열해지며 기존 수수료 우대 수준에 그치던 신규계좌 개설 혜택이 현금 지원은 물론 주식이나 가상화폐 증정으로까지 확대되고 있다.

16일 증권업계에 따르면 전날 유진투자증권은 오는 6월말까지 비대면 계좌 최초 개설 고객에 5000원 상당의 가상화폐 클레이(KLAY)를 지급한다. 디지털 자산 지갑 클립을 통해 온라인 계좌를 최초로 신규 개설한 고객이 대상이다. 계좌 개설 당월에 국내주식을 1000만원 이상 거래하는 고객에게는 1만원 상당의 클레이를 추가로 제공하며, 100억원 이상 거래 고객 중 추첨을 통해 매월 1명에 1000만원 상당의 클레이를 지급한다.

상장 주식을 받을 수도 있다. 토스증권은 오는 18일까지 신규계좌 개설고객을 대상으로 ‘주식 1주 선물받기’ 이벤트를 진행 중이다. 무작위 추첨을 통해 현대차, 삼성전자 등 총 26개 종목 가운데 1주를 주는 방식이다. 신한금융투자 역시 5월말까지 생애 첫 계좌개설 고객에 LG화학, SK하이닉스, 삼성전자 등의 주식을 선물한다.

소액이지만 투자금도 지원받을 수 있다. 하이투자증권은 다음달 13일까지 비대면 계좌 개설시 축하금 1만원, 100만원 이상 매매시 1만원을 추가로 지급한다. 최소 1억원 이상의 매매조건을 충족하면 최대 50만원의 현금을 받을 수 있다. 키움증권도 다음달까지 비대면 신규 고객에 현금 4만원을 제공하는 '현금 4만원 드림' 이벤트를 진행 중이다.

기존 업계의 대표적인 계좌 개설 혜택인 수수료율 우대는 기본이다. 한국투자증권, NH투자증권, 삼성증권 등 주요 증권사 대부분이 유관기관 수수료만 적용하는 0.003~0.004% 수준의 수수료 우대 정책을 시행하고 있다.

최근 증권사들의 고객 유치 마케팅 강화는 국내 주식 투자 인구가 빠르게 증가하고 있기 때문이다. 지난달 국내 주식 거래 활동 계좌 수가 처음으로 4000만개를 넘어섰다. 2007년 1000만, 2012년 2000만 계좌를 돌파한데 이어 작년 3월 3000만 계좌를 돌파한지 1년만에 1000만 계좌가 늘어났다. 여기에 연초 70조원 수준에서 소폭 감소했지만 대기 자금 성격의 투자자 예탁금은 63조원 수준이다.

