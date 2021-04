[아시아경제 이준형 기자] 주방가전기업 휴롬은 자회사 휴롬엘에스와 SSG닷컴이 e커머스 확대 등 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 16일 밝혔다.

이번 협약은 양사가 긴밀한 상호 협력을 통해 e커머스 등 온라인 비즈니스를 확대하기 위해 마련됐다. 휴롬은 신제품을 출시하면 SSG닷컴에 먼저 런칭하고 마케팅 관련 협업을 진행할 계획이다.

조대환 휴롬엘에스 상무는 "e커머스 시장이 폭발적으로 성하는 상황에서 업계 강자 SSG닷컴과 MOU를 맺어 뜻깊다"면서 "이번 협약으로 온라인 판매와 마케팅을 강화해 소비자들에게 차별화된 가치를 제공하겠다"고 말했다.

