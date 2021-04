무협, 5월부터 바뀌는 '中화장품 허가등록법' 온라인 특강

[아시아경제 우수연 기자]한국무역협회가 5월부터 바뀌는 중국 화장품 허가등록 관리방법 시행에 따른 수출 대응전략 특강을 15일 온라인으로 개최했다.

이번 특강은 오는 5월 1일부터 새롭게 시행되는 중국 국가약품감독관리국(NMPA)의 화장품 허가·등록 관리방법과 주요 변경사항을 안내하고 우리 기업들의 대응전략 수립을 돕기 위해 마련됐다.

김주연 중국검험검역과학연구원 종합연구센터 본부장은 "이미 등록된 제품에 대해서는 규정별로 적용 일정을 파악해 원료와 관련된 보완자료를 준비하면 되고 신규 제품은 효능평가에 대비해 겉포장의 홍보 문안을 점검해야 한다"면서 "이번 관리 방법의 시행으로 화장품 허가·등록 절차는 간소화되지만 효능평가, 원료정보 등록 등에서 장벽이 높아질 수 있어 신속하고 정확한 자료준비를 위해서는 전문가의 도움을 구하는 것이 좋다"고 조언했다.

왕홍 마케팅 기업을 이끌고 있는 아이콰의 이혜란 대표는 "마케팅 전략을 수립할 때 바이두·알리바바·타오바오·징둥에서 제공하는 빅데이터를 활용하면 큰 도움이 될 것"이라면서 "또한 홈페이지 개설, 검색어 광고, 사회관계망서비스(SNS) 운영 등 다양한 방법으로 브랜드와 제품 인지도를 향상시킨 후 왕홍 마케팅까지 활용하면 효과가 배가될 것"이라고 덧붙였다.

무역협회 북경지부장으로 근무한 경험이 있는 김병유 회원지원본부장은 "최근 중국 마케팅 트렌드는 라이브커머스로 대표되는 온라인 마케팅이 대세"라면서 "우리 기업들의 온라인 마케팅 지원을 더욱 강화하겠다"고 말했다.

한편, 이날 특강은 무역협회 공식 유튜브 채널에서 다시 시청할 수 있다.

