창립 50주년 맞은 에넥스…침대·붙박이장 등 특별 에디션 출시

[아시아경제 김보경 기자] 에넥스가 창립 50주년을 기념해 침대, 붙박이장 등 특별 에디션 시리즈를 출시했다고 15일 밝혔다.

50주년 에디션은 어느 공간에나 조화롭게 매치 가능한 로맨틱한 디자인에 초점을 맞췄다. 'EB 르메종 호텔형 침대' 'EWI 르메종 붙박이장' 'EKD 르메종 통세라믹 식탁’ 등이 포함된다. 내달 중 소파도 출시될 예정이다.

EKD 르메종 통세라믹 식탁은 마블링 상판과 하단의 샴페인 골드 프레임이 만나 은은하고 부드러운 공간을 선사한다. 상판은 식탁에서 직접적인 칼질이 가능할 정도로 내구성이 강하다. 다리 프레임은 컬러감이 뛰어나며 우아한 분위기를 자아낸다. 모던한 디자인으로 주방 외에도 홈오피스, 작업실 등에서 실용적으로 활용 가능하다.

EB 르메종 호텔형 침대는 높은 헤드프레임에 웨인스코팅 스타일을 적용해 볼륨감 있으면서도 고급스러운 호텔형 침실을 완성할 수 있다.

EWI 르메종 붙박이장은 프렌치 스타일을 강조해 우아하고 고급스러운 분위기를 느낄 수 있다. 하이퀄리티 하드웨어를 사용해 내구성을 높였다. 붙박이장 내부에 휨 방지 봉이 부착돼 있어 무거운 수납물을 올려놓아도 휨 없이 오랫동안 안전하게 보관할 수 있다.

한편 에넥스는 창립 50주년을 맞아 오는 6월 30일까지 고객 감사 이벤트를 온·오프라인으로 동시 진행한다. 구매 금액대별 사은품 증정 혜택부터 사연응모 이벤트, 50주년 에디션 업그레이드 혜택까지 다양한 행사를 만나볼 수 있다.

