진원생명과학, ‘코로나19 코스프레이 치료제’ 임상 2상 일반인 대상 모집 승인

진원생명과학은 바톤루지 임상시험센터의 IRB로부터 임상 2상 연구를 진행 중인 코로나19 감염방지 코스프레이 치료제 GLS-1200의 임상시험 대상자를 일반인으로 확대하는 승인을 받았다고 15일 밝혔다.

회사 관계자는 “GLS-1200의 임상 2상 연구는 미국 펜실베니아 대학 임상센터와 루이지애나주 바톤루지 임상센터에서 수행하는데 펜실베니아 대학 임상센터는 임상시험대상자의 등록이 완료됐고, 바톤루지 임상센터는 임상시험대상자의 모집 및 등록을 진행하고 있다”며 “이번 바톤루지 임상시험센터 IRB의 승인으로 임상시험대상자가 의료계종사자들에서 직업에 상관없이 일반인으로 확대됐다”고 설명했다.

이어 “최근 바톤루지에 영국 코로나19 바이러스 변종인 B.1.1.7 변이주가 유행해 감염자의 수가 증가하고 있어 GLS-1200 제품에 대한 지역 내 관심이 높다”고도 밝혔다.

회사 측은 “이미 패럿을 이용한 연구에서 GLS-1200을 코 부위에 분무한 경우 코로나19 바이러스 감염 후 3일경과 시 GLS-1200을 처리하지 않은 패럿과 비교하여 만 배 이상의 바이러스 감소 효과를 확인한 바 있다”며 “현재 코로나19 감염 실험동물인 햄스터를 이용해 GLS-1200이 남아공 바이러스 변이주의 코 부위 감염 방지 여부를 확인하는 연구를 진행하고 있다”고도 말했다.

