삼성전자, 지능형 차량용 LED 모듈 출시…"야간 주행 눈부심 줄인다"

[아시아경제 우수연 기자]삼성전자가 첨단 LED 광원 기술을 집약한 차량용 LED 모듈 'PixCell LED'를 15일 출시하며 미래차에 활용하는 지능형 헤드램프(ADB·Adaptive Driving Beam) 시장 공략에 나섰다.

PixCell LED는 지능형 헤드램프 기능을 구현해 전방 운행 차량이나 반대 차선에서 마주 오는 차량의 주행 상황에 맞춰 정밀하게 헤드램프를 제어할 수 있다. 예를 들면 야간 주행 시 반대편 차량의 눈부심을 방지하기 위해 헤드램프를 컨트롤 할 때 보다 정교한 제어가 가능해지는 식이다.

이를 위해 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 83,900 전일대비 100 등락률 -0.12% 거래량 9,240,055 전일가 84,000 2021.04.15 11:48 장중(20분지연) 관련기사 대기업 간 빅딜 ‘삼성-LG’ 관련 최대 수혜 株!! 주가 고공행진!!모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! ‘이것’ 드러나면 “카카오” 주가 난리 날 수 있습니다! 향후 주가의 비밀 close 는 업계 최초로 각 세그먼트(1개의 LED 칩에서 개별적으로 구동되는 발광 소자의 최소 단위) 사이에 벽을 세우는 '격벽 구조'를 활용했다. 빛 간섭을 최소화하면서 기존 LED 대비 3배 향상된 300대 1의 명암비를 구현할 수 있었다.

또 삼성전자는 반도체 기술을 활용해 100개 이상의 세그먼트를 하나의 LED 칩으로 집적해 발광면적을 일반 지능형 헤드램프용 LED 모듈 대비 약 16분의 1 수준으로 줄이면서도 헤드램프에 필요한 밝기를 확보했다. 이를 통해 단순한 설계가 가능해져 헤드램프의 크기를 30~50%까지 줄일 수 있고 다양한 차량 디자인에도 활용할 수 있게 됐다.

아울러 PixCell LED는 소프트웨어를 통해 국가별 다양한 도로 법규에 맞게 광원을 조정할 수 있다. 이를 통해 헤드램프 제작사는 개발, 생산, 유통 등 전반적인 프로세스를 단축 시킬 수 있다. 삼성전자는 PixCell LED를 현재 양산중이며 지난 3월말 기준 전기차 31만대 규모의 물량을 공급했다.

김언수 삼성전자 LED사업팀 전무는 "운전 중 모든 사람에게 안전과 편의를 제공하는 PixCell LED를 앞세워 점차 적용이 확대되는 지능형 헤드램프 시장을 적극 공략해 나가겠다"며 "미래차에 걸맞은 고품질 차량용 광원 솔루션을 제공하기 위해 지속적인 혁신을 이어 가겠다"고 말했다.

