전남도교육청, 긍정적행동지원 역량 강화 연수 개최

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 14일 전남교육연구정보원에서 ‘긍정적 행동지원 담당자 역량 강화 연수’를 실시했다고 밝혔다.

이날 연수는 도내 22개 특수교육지원센터 긍정적 행동지원 업무 담당자와 8개 특수학교 전문상담교사를 대상으로 ‘지역 중심의 긍정적 행동지원 프로그램 운영과 실제’를 주제로 진행했다.

긍정적 행동지원이란 특수교육대상 학생의 친사회적 행동 형성과 일상생활 속의 일반화를 돕는 지원체계를 의미한다.

연수는 양평교육지원청 전봉철 교사를 초청해 각 지역 특수교육지원센터를 중심으로 긍정적 행동지원의 계획과 지원 방법, 업무 담당자와 행동지원전문가단 역할을 위한 현장 지원 체계 수립을 중심으로 진행했다.

연수에 참여한 강진특수교육지원센터 김윤석 교사는 “이론으로만 알고 있던 지원 체계의 실제 구성과 실행 방법에 대해 명확히 알게 됐다”고 말했다.

박경희 중등교육과장은 “특수교육 현장에 필요한 것은 선진적인 정책 및 제도와 더불어 이를 실현할 수 있는 현장 특수교사의 전문성이다”며 “이를 위해 행동 중재뿐 아니라 교육과정, 진로·직업 등 특수교사의 역량 강화를 위해 현장 중심 연수를 지속해서 지원할 것이다”고 강조했다.

