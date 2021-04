[기자수첩]불가리스와 코로나19

[아시아경제 이승진 기자] 코로나19 4차 대유행 기로 앞에서 전 국민을 깜짝 놀라게 할 보도가 나왔다. 남양유업의 발효유 제품인 ‘불가리스’가 코로나19를 예방할 수 있다는 내용이다. 보도 이후 질병관리청은 "효과를 예상하기 어렵다"고 반박했다. 전문가들은 "인체내 실험도 아닌데 효과가 있다는 언급 자체는 굉장히 위험한 발언"이라고 지적하며 논란이 가중되고 있다.

논란은 13일 한국의과학연구원 주관으로 열린 ‘코로나 시대의 항바이러스 식품 개발 심포지엄’에서 비롯됐다. 이날 심포지엄에서는 원숭이 폐세포를 숙주 세포로 실험한 결과 불가리스 제품이 코로나19 바이러스를 77.8% 억제하는 효과를 냈다는 연구 결과가 발표됐다.

예상치 못한 발표에 심포지엄에 참석했던 기자들은 재차 불가리스를 음용할 경우 항바이러스 효과가 있을 것으로 예상하냐고 질문했다. 발표자는 효과가 있을 것으로 예상한다고 답변했다. 일부 답변은 남양유업의 항바이러스면연연구소장이 대신하기도 했다. 불가리스가 코로나19 억제 효과가 있다고 보도하게 된 경위다.

논란이 일자 남양유업 측이 항변에 나섰다. 남양유업 주관 행사도 아닐뿐더러 단순한 연구 결과를 발표한 자리인데 뜻하지 않게 참석한 기자들이 코로나19에 효과가 있다고 보도하며 오해가 발생했다고 해명했다. 하지만 이번 행사를 주관한 한국의과학연구원은 불가리스의 공동 연구 기관이고 주요 발표자는 남양유업 소속의 연구원이었다.

발표 직후 여파는 컸다. 남양유업 주가는 시간외 거래에서 한때 가격 제한폭까지 급등했다. 14일에도 6% 가까이 상승세를 이어가고 있다. 대형마트와 온라인몰에서는 순간 불가리스가 동이 나며 1인당 판매 수량을 제한하기도 했다. 편의점에서도 불가리스 판매량이 전일 대비 75% 늘었다.

불가리스가 동이 나고 주가도 올랐지만 시장 반응은 싸늘하다. 실험실 연구 결과를 코로나19 예방에 효과가 있을 것이라고 언급한 것 자체가 연구 윤리를 저버렸다는 지적까지 나온다. 남양유업은 억울하다지만 결국 화를 자초한 셈이다. 백신도 믿기 힘든 지금, 국민들은 작은 연구 발표 하나에도 불가리스 대란을 일으킬 정도로 절박하다.

