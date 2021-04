토스, 첫 개발자 컨퍼런스 '슬래시 21' 온라인 개최

28~30일 온라인 통해 개최

[아시아경제 성기호 기자]모바일 금융 서비스 ‘토스' 운영사 비바리퍼블리카가 개발자 컨퍼런스 ‘슬래시(SLASH) 21’을 개최한다.

창립 이래 처음 개최하는 개발자 컨퍼런스 슬래시 21은 금융 플랫폼 토스의 기술적 혁신 경험을 나누고자 마련된 자리로, 오는 28일부터 30일까지 온라인으로 진행된다.

슬래시라는 행사명은 개발 시 명령어 앞에 사용되는 ’/’ 기호와 ‘긋다’라는 중의적 의미를 담았다. 특히 1900만 사용자들의 삶에 변화를 만들기 위해 관습을 깨고 기술혁신의 획을 그었다는 뜻이다. 컨퍼런스 슬로건도 ‘사용자 없이는 기술도 없다’로 고객 만족을 위한 토스의 핵심가치를 나타낸다.

이번 컨퍼런스에는 토스 개발자 뿐만 아니라 토스혁신준비법인(가칭 토스뱅크), 토스페이먼츠 등 계열사 소속 개발자 총 20여 명이 나서, 40여 개 이상의 토스 서비스 및 각 계열사가 운영하고 있는 서비스를 안정적이고 효율적으로 만들어온 노하우를 공유할 예정이다.

실제로 토스가 간편송금에서 시작해 모바일 종합 금융 플랫폼으로 성장하면서 해결해온 기술 과제뿐 만 아니라, 토스팀의 개발문화도 확인할 수 있다. 이형석 테크놀로지 헤드가 사용자를 위해 발전해온 토스의 기술혁신 이야기를 주제로 오프닝 키노트를 장식한다.

첫째 날에는 플랫폼, 소프트웨어 개발 관련 데브옵스, 서버 등 개발공통 주제를 중심으로 세션이 마련됐다. 둘째 날에는 데이터 플랫폼 관련 세션과 슬랙 등 사내 사용툴 관련 세션이 이어지며, 마지막 날에는 프론트엔드와 클라이언트 관련 세션이 진행된다.

이번 행사는 비대면으로 진행되며, 인원 제한 없이 참여할 수 있다. 세션 영상은 슬래시 2021 홈페이지 또는 토스 유튜브 채널에서 확인할 수 있으며, 행사가 진행되는 28~30일 오후 7시에 일자별 세션 영상이 오픈된다.

이형석 헤드는 “토스팀 개발자들이 문제를 해결하기 위해 기존 방식을 넘어서 새로운 길을 찾는 특별함을 함께 나누고 싶었다"며 “사용자 중심으로 진화한 토스팀의 기술혁신을 공유하는 첫 행사에 많은 관심을 부탁드린다”고 말했다.

