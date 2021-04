"집콕에도 건강하게" 신세계百, '헬스&뷰티 홈케어' 행사

런닝머신·사이클부터 화장품까지…1층에 체험형 팝업으로

2층 패션 매장에 라이프스타일존…집콕족 위한 제품 한자리에

[아시아경제 김유리 기자] 신세계백화점 본점은 오는 16일부터 22일까지 '헬스&뷰티 홈케어' 행사를 진행한다고 14일 밝혔다. 피트니스 기기, 셀프 뷰티 케어 제품 등을 한 자리에 모아 홈케어에 나선 소비자들의 쇼핑을 돕는다.

신관 1층 아트리움에는 실내에서도 쉽게 운동할 수 있도록 러닝머신과 사이클을 준비했다. 마이런 런닝머신 560만원, 바이크퍼스널 사이클 1180만원 등이다. 팝업 매장에서 직접 체험하고 구매할 수 있도록 했다.

뷰티케어 제품도 정상가 대비 최대 15% 할인 혜택을 제공한다. 샹프리 선 스크린 혹은 새틴 크림 구매 시 1개를 무료 증정한다. 대표 상품은 샹프리 새틴크림 18만원, 딥티크 오드 퍼퓸 오르페옹(75㎖) 22만원 등이다.

재택근무와 '집콕' 중에도 활기찬 생활을 할 수 있게 도와줄 가전제품, 홈쿡, 헬스푸드 제품도 마련했다. 지하 1층 중앙 행사장에 베개, 공기청정기, 프로폴리스 등을 한자리에 모았다.

브랜드코리아테크는 척추와 골반의 안정감을 높여주는 의료기기 애슬릿, 고관절에 무리가 가지 않도록 자세를 유지시켜 주는 닥터체어, 손마사지 하는 듯한 밀착감을 제공하는 푹잠베개를 최대 20% 할인된 가격에 판매한다. 푹잠베개 구매 시 2만원 상당의 천연 유리 소재 베개커버를 증정한다. 대표상품은 애슬릿 14만3200원, 푹잠베개 24만8000원 등이 있다. 건강 가전 브랜드 쿠쿠는 공기청정기와 정수기를 정상가 대비 5~10% 저렴한 가격에 내놨다.

면역력을 높여주는 건강식품도 있다. 건강식품 브랜드 콤비타는 프로폴리스 소프트겔(250캡슐)을 50% 할인된 가격인 8만2500원에 준비했다. 건강한 한끼를 위해 프리미엄 프레인 요거트, 단호박&프레골라 샐러드, 유기농피칸버터 등도 함께 선보인다.

이정욱 신세계백화점 본점 점장은 "집에서도 건강한 생활을 유지할 수 있도록 다양한 헬스케어 제품을 한자리에 모았다"며 "고객 취향에 맞는 차별화 된 쇼핑 콘텐츠를 선보이기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

한편 늘어나는 집콕족을 위한 특별한 공간도 새롭게 구성했다. 본점 신관 2층에 여성 패션 매장 한가운데 마련한 라이프스타일존에선 피트니스기기(웰니스숍), 프리미엄 가구와 조명(아템포), 테이블웨어(앤스타일) 등 다양한 생활장르 제품을 선보인다.

이 곳에서 만날 수 있는 아템포 매장은 사무용 가구, 조명 등 총 6개의 브랜드가 입점해 있다. 최상위 시장 점유율을 자랑하는 이태리 오피스 가구 테크노, 150년 전통과 기술 혁신이 공존하는 켓네이커 등이다. 대표 상품으로는 자노타 노모스 테이블 600만원, 자노타 조이 선반 860만원, 휴먼스케일 프리덤체어 280만원 등이 있다. 기존 구매 이력이 있는 고객에게는 15% 할인 혜택을 제공한다.

또한 해외 유명 디자인 브랜드의 인테리어 디자인 소품을 소개하는 앤스타일은 개개인의 개성을 존중하는 유니크한 라이프 스타일 매장이다. 신규 매장 오픈을 기념해 일부 품목에 한해 10~20% 할인 행사도 진행 중이다. 대표상품으로는 이태리브랜드 셀레티 전신거울 97만원, 폴딩체어 12만9000원 등이 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr