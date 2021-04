[아시아경제 박준이 기자] 미스터블루 미스터블루 207760 | 코스닥 증권정보 현재가 12,700 전일대비 1,650 등락률 +14.93% 거래량 27,017,341 전일가 11,050 2021.04.13 15:30 장마감 관련기사 [특징주]미스터블루, 카카오엔터 20조 전망에 웹툰 플랫폼 재평가 기대‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제미스터블루, 에오스 레드 애플 앱스토어 사전예약…"21일 정식 출시" close 가 운영자금 확보를 위해 65억6571만원 규모의 자기주식 보통주 54만4195주 처분을 결정했다고 13일 공시했다. 주당 처분가액은 1만2065원이다.

