[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 목포해양대학교 총동창회(회장 김귀동)는 13일 오후 7시 2021학년도(69기) 신입생 적응 교육 및 해양공과대학 대학 생활 설계에 참여하는 신입생들에게 도넛과 음료 700세트를 전달했다.

이번 행사는 총동창회 및 졸업 동문의 후원으로 진행됐으며 신입생들이 대학 생활에 잘 적응하라고 격려했다.

앞으로도 총동창회는 장학금 사업 및 학생 복지 사업 등 대학이 발전하도록 적극적으로 지원할 예정이다.

김귀동 총동창회장은 “신입생들이 행복한 대학 생활을 위해 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

