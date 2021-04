양산시, 도시재생 마을활동가 양성과정 참여자 모집

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 양산시는 도시재생·농촌활성화사업의 원활한 추진과 마을 단위 공동체의 활성화를 위해 양산시 도시재생 마을활동가 양성과정을 운영한다고 12일 밝혔다.

교육과정은 기초 과정, 심화 과정 각각 8강으로 구성됐다. 기초과정은 5월 10일부터 6월 1일까지 양산시 비즈니스센터 세미나실에서 매주 2회(월·화요일) 진행할 예정이다.

수료 자격은 총 8회차 강의 중 6회차 이상 참석자다. 심화 과정은 기초과정 수료자를 대상으로 올 하반기 운영할 계획이다.

교육은 분야별 전문가 강의, 주제별 미디어 매체 활용, 멘토 배정을 통한 현장밀착형 팀별 교육, 공동과제 해결을 위한 수강생 간 협업 등의 방식으로 진행한다.

참여 자격은 마을 활동에 관심 있는 만 18세 이상의 양산시민이면 누구나 가능하다. 양산시 도시재생지원센터 누리집 및 전화로 신청하면 된다. 대상자는 신청 인원에 대한 서류심사를 거쳐 선발될 예정이다.

양산시 관계자는 “주민 중심, 주민주도 도시재생 사업과 농촌 활성화 사업의 원활한 추진을 위해서는 마을 단위 공동체의 구축과 운영이 무엇보다 중요한 만큼, 도시재생 마을활동가 양성과정을 통해 육성하는 현장 중심 전문가들의 활약을 기대한다”고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr