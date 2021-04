[아시아경제 박소연 기자] 전기차 배터리 소송 합의 소식에 SK이노베이션이 강세다.

SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 271,500 전일대비 33,500 등락률 +14.08% 거래량 2,647,271 전일가 238,000 2021.04.12 10:12 장중(20분지연) 관련기사 개인 매수세에 코스피 상승 출발…3140선 넘어서[클릭 e종목]"불확실성 제거한 SK이노, 배터리 분리막에 집중"…목표가↑정세균 "LG-SK 배터리 분쟁 종지부, 늦었지만 크게 환영" close 은 12일 오전 9시8분 기준 유가증권 시장에서 전 거래일 보다 3만4000원(14.29%) 오른 27만2000원에 거래되고 있다.

전날 SK이노베이션은 LG에너지솔루션과 전기차 배처리 영업비밀 침해 분쟁을 합의를 통해 끝내기로 했다. SK이노베이션이 LG에너지솔루션에 현재가치 기준 총액 2조원(현금1조원+로열티1조원)을 합의된 방법에 따라 지급하고 관련한 국내외 쟁송을 모두 취하키로 했다. 향후 10년간 추가 쟁송도 하지 않기로 했다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr