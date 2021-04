"이번에 꼭 투표" 아파트 안내방송 논란…'기호 2번처럼 들려' 경찰 신고

[아시아경제 이정윤 기자] 4·7 재보궐선거 당일 서울 서초구의 한 아파트에서 "반드시 이번에 투표하라"는 안내방송을 하자 일부 주민들이 '이번'이 '기호 2번'처럼 들린다며 112 신고를 해 경찰에 내사에 착수했다.

9일 경찰 등에 따르면 지난 7일 오전 10시께 서초구 우면동의 A아파트 입주자대표회의는 "이번에 꼭 투표해 A아파트의 힘을 보여 주십시오. 반드시 이번에 투표를 하셔서 우리 주민들의 뜻을 보여 주셔야 합니다"라는 내용으로 안내방송을 했다.

이에 일부 주민들은 '이번'이라는 표현이 기호 2번인 국민의힘 오세훈 후보에게 투표하라는 내용으로 들려 공직선거법 위반 소지가 있다는 취지로 경찰에 신고한 것으로 알려졌다.

주민의 제보를 받은 더불어민주당 소속 안종숙·허은 서초구의회 의원은 이를 서초구선거관리위원회에도 신고해 위법 여부를 검토하도록 의뢰했다.

경찰 관계자는 "현재 사실관계를 확인하는 내사 단계"라며 "선관위가 이 방송이 위법이라는 해석을 내리고 경찰에 수사를 의뢰하면 112 신고 건과 병합해 수사할 것"이라고 했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr