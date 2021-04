광주시의회, 청년세대와 소통 위한 정책특강 개최

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시의회 청년발전특위(위원장 최영환)가 8일 광주광역시와 함께 ‘청년 세대를 위한 창의적인 인재육성 강화 방안’이라는 주제로 김종현 제주더큰내일센터장을 초청해 특강을 개최했다.

이번 특강은 코로나19 위기 극복과 청년의 일자리 창출을 위한 지역 정책사업을 돌아보고 타시도 우수 사례 공유를 통해 청년이 공감하는 정책을 수립하기 위해 마련됐다.

이날 특강에서 김종현 센터장은 제주도 청년정책인 ‘탐나는 기업과 탐나는 인재 매칭’ 사업을 중심으로 제주도내 미취업자 대상 진로탐색, 맞춤형 전문교육과 직무체험, 경력개발 기회 제공 사례를 공유했다.

그는 “지역의 청년 인구 유출을 막고 지역 혁신을 주도할 청년정책은 과감해야 하며, 지역의 혁신 커뮤니티 형성 등 지역의 가치를 만들어 내는 청년들을 육성하는 것으로 위기와 기회에 대응해야 한다”고 강조했다.

한편, 이번 특강 영상은 광주시 지식공유플랫폼인 아리바다에 탑재될 예정이다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr