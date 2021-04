영등포구, 안양천 갈대3구장 인조잔디 조성 착공

영등포구 첫 국제규격 인조잔디 축구장… 육상트랙, 조명시설 등 설치...15억 원 투입 6월 준공 예정… ‘안양천 종합체육벨트’ 완료 코앞

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)가 안양천 갈대3구장에 올 6월까지 총 15억 원을 투입해 7397㎡ 규모 인조잔디 축구장을 조성한다.

안양천 갈대3구장은 1990년대 조성된 마사토 축구장으로 시설이 노후해 이용률이 저조했다. 이에 구는 국비 4억5000만원, 시비 4억1200만원을 확보, 총 15억 원을 투입, 부상 위험이 낮고 구민 선호도가 높은 인조잔디 축구장을 조성할 예정이다.

영등포 세 번째 인조잔디 축구장인 안양천 갈대3구장은 설계 과정에서 축구를 사랑하는 구민들의 적극적인 의견 개진과 이를 적극 반영한 구의 노력이 돋보인다.

먼저, 경기장 규모는 공식 대회 유치가 가능한 길이 100m, 폭 64m 국제 규격을 갖췄다. 인조잔디는 이용자 선호도를 반영해 부상 위험이 적은 55mm 잔디를 선정, 퇴근 후 직장인들 야간 체육활동 지원을 위해 조명시설을 설치한다.

또 축구장 주변으로 육상트랙 2레인을 조성해 공간 활용과 편리성을 더한다. 무엇보다도 하천 안전성 확보를 최우선으로 고려해 집중호우가 유수에 지장을 주지 않도록 개폐식 그물망 펜스를 설치한다.

또 바닥면 평탄화 작업에 심혈을 기울여 시설 배수, 경기력, 부상 등에 미치는 영향을 최소화할 예정이다.

이번 갈대3구장 시설 개선이 끝나면 2019년부터 추진해온 ‘안양천 종합체육벨트 조성’ 사업 완공이 초읽기에 들어간다. 구는 지난해까지 야구장, 파크골프장, 인조잔디축구장(갈대2구장)을 준공한 데 이어 4월까지 하드코트 테니스장 조성 공사를 마무리할 예정이다.

또 안양천 종합체육벨트 주변 자전거도로와 산책로를 안전하게 정비, 차량동선 개선 및 주차공간을 조성하는 등 기타 편의시설을 정비해 연말 준공을 목표로 하던 일정을 한발 앞당겼다.

채현일 영등포구청장은 “만족도 높은 시설을 조성하기 위해 주민과 소통의 자리를 만들어 필요한 의견을 적극 반영했다”며 “안양천 종합체육벨트를 비롯 수변 산책로, 장미원 조성 등 주민친화공간으로 새롭게 단장할 안양천이 사회적 거리두기로 지친 구민 여러분께 힐링 공간이 되길 바란다”고 전했다.

