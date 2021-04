광진구, 2021년 청소년 참여위원회 위원 모집

30일까지 ‘제6기 청소년 참여위원회’ 위원 모집... 청소년 정책 수립 과정에 참여…사업 제안 및 의견 수렴

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 오는 30일까지 ‘2021년 제6기 광진구 청소년 참여위원회’ 위원을 모집한다.

‘광진구 청소년 참여위원회’는 청소년과 관련된 정책 수립 과정에서 청소년들의 다양한 의견을 수렴, 주체적인 참여와 활동을 촉진하기 위해 지난 2016년부터 6기째 운영되고 있다.

참여대상은 광진구에 거주하거나 구 소재 학교에 재학하고 있는 만 9~24세 청소년이면 누구나 가능, 서류 및 면접 심사를 거쳐 총 30명을 선발한다.

활동기간은 올해 8월부터 내년 7월까지 1년간이며, 주요 활동 내용은 ▲청소년 관련 정책 발굴·제안 ▲청소년 정책 홍보 캠페인 활동 ▲청소년 역량강화 워크숍 및 민주시민교육 참여 ▲청소년 참여기구 간 네트워크 교류활동 등이다.

청소년 위원으로 선정되면 캠페인 참가 시 자원봉사 시간이 인정되며, 교통비 등 활동비가 지급된다. 또 서울시 청소년 참여기구 위원 또는 학습 멘토링에 추천받을 수 있으며, 우수 활동자에게는 표창이 수여된다.

참여를 원하는 청소년은 오는 30일까지 구 홈페이지 내 게재된 신청서를 작성하여 가까운 동주민센터 또는 광진구청 아동청년과로 방문 또는 이메일 제출하면 된다.

자세한 사항은 구 홈페이지 내 공고문을 참고하거나 아동청년과로 문의하면 된다.

김선갑 구청장은 “참여위원회 운영을 통해 청소년들의 실제 의견을 담은 내실있는 청소년 정책을 마련하고자 한다”며 “평소 우리 구의 정책에 관심이 있는 청소년 분들의 많은 참여를 바라며, 참신한 의견을 들려주길 기대한다”고 말했다.

