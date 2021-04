줄어드는 주민등록 인구, 올 들어 12만 3118명 ↓…총 인구수 '5170만 5905명'

지난해 첫 인구 감소 이후 추세 지속…거주불명 직권말소 11만 6177명 ↓, 출생·사망 자연감소 1만 370명 ↓

아동·청소년·청년 인구는 지속 감소, 고령 인구는 증가…1인 세대 910만, 비중 40% 눈앞

[아시아경제 임철영 기자] 지난해 처음으로 인구가 감소한 이후 올해도 3개월 연속 인구가 감소하고 있는 것으로 나타났다. 장기 거주불명자의 주민등록을 직권 말소한 한편 아동·청소년·청년 인구는 지속적 감소하고, 고령 인구는 지속적 늘어난 결과다.

7일 행정안전부는 3월 말 기준 우리나라 주민등록인구는 5170만 5905명으로 2020년 말 대비 12만 3118명이 줄었다고 밝혔다. 거주불명자 직권말소 11만 6177명을 제외하면 순수 자연감소는 1만 370명으로 집계됐다. 정부는 주민등록법 개정에 따라 ‘거주불명자에 대한 사실조사’ 근거를 마련해 5년 이상 거주지를 등록하지 않은 장기 거주불명자에 대한 사실 조사를 추진해 직권말소 했다.

올해 1분기 출생(등록)자 수는 전년 동기대비 5614명(7.6%) 감소했다.10년 전과 비교하면 5만 7410명(45.7%)줄었다.반면에 사망(말소)자 수는 전년 동기대비 2824명(3.5%) 줄었으나 10년 전과 비교하면 1만 525명(15.5%) 증가했다. 출생(등록)자의 성비는 2016년 105.0 미만으로 최저점(104.8)을 찍은 이후 소폭 상승해 105.0 이상 수준을 유지하고 있다.

전체 성별로는 남자의 경우 지난해에 이어 지속적으로 감소세를 보이고 있고 여자 또한 2월 미미한 증가를 제외하면 6만 9479명 감소했다. 2월까지 남녀간 인구격차는 사상 최대를 보이다가 장기 거주불명자 직권말소에서 남자보다 여자가 더 많이 말소돼 3월말 기준 남녀간 인구격차는 지난해 말에 비해 다소 줄었다.

전체 세대수는 지난해에 이어 증가했다. 1인 세대의 수가 꾸준히 늘어난 결과다. 올해 3월말 기준 전체 세대수는 2315만 7385세대를 기록했다. 지난해 말보다 6만 4277세대 증가한 수치다. 올해 1분기 평균 세대원수는 사상 최저치인 2.23명으로 감소했고, 꾸준히 감소세를 보이던 4인 세대 이상이 처음으로 20% 아래로 떨어져 역대 최저치인 19.6%를 기록했다. 특히 1인 세대는 913만 9287세대로 전체의 39.5%로 40%를 눈앞에 두고 있다.

아울러 최근 10년간 연령계층별 인구는 아동이 19.6%→14.8%, 청소년은 20.5%→16.4%, 청년은 22.6%→20.2%로 변화했다. 아동과 청소년 그리고 청년의 인구 비중은 지속적으로 감소한 반면 65세 이상 고령 인구 비중은 11.2%→16.6%로 큰 폭으로 증가했다.

고령 인구 비중은 지난 10년간 지속적으로 증가해왔다. 2017년 고령사회에 진입한 이후 65세 이상 인구는 전체 인구의 16.6%, 70세 이상 인구는 11%를 차지했다. 65세 이상 인구는 전년 동월대비 38만명(4.7%), 10년 전 동월대비 303만명(54.6%) 증가했고 70세 이상 인구는 전년 동월대비 16만명(2.9%), 10년 전 동월대비 206만명(56.5%) 늘었다.

17개 시·도별로 인구 구성의 경우 아동 인구 비중이 20% 넘는 지역은 세종(23.3%) 1곳에 불과했다. 서울(12.6%)이 가장 낮았다. 청소년 인구 비중은 광주(19.1%)가 가장 높았고 부산(14.9%), 경북(14.8%) 등 2곳이 15% 미만으로 상대적으로 낮았다. 청년 인구는 서울(23.6%), 대전(21.9%), 광주(21.3%), 인천(20.9%), 경기(21.0%) 등 5곳이 전체 인구의 20%를 넘게 차지했고 전남(16.1%)이 가장 낮았다.

전남(23.7%), 경북(22.0%), 전북(21.6%), 강원(21.0%) 등 4곳은 65세 이상 인구가 전체 인구의 20% 이상을 차지해 초고령사회에 진입했다. 또한 부산(19.6%), 충남(19.3%)이 초고령사회 진입에 가까워 지고 있으며, 부산, 충남을 비롯하여 충북(18.3%), 경남(17.7%), 대구(16.9%), 서울(16.2%), 제주(15.9%), 대전(14.6%), 광주(14.4%), 인천(14.2%) 등 10곳은 고령사회, 경기(13.4%), 울산(12.9%), 세종(9.9%) 등 3곳은 고령화사회에 진입했다.

시·군·구별 고령화사회, 고령사회, 초고령사회 비중은 시 지역(75개)에서 초고령사회(27곳), 고령화사회(25곳), 고령사회(23곳) 순이었으며 군 지역(82개)에서는 초고령사회(76곳)가 92.7%로 가장 많고, 고령사회(5곳), 고령화사회(1곳), 구 지역(69개)에서는 고령사회(45곳)가 65.2%로 가장 많았다. 이어 초고령사회(13곳), 고령화사회(11곳) 순이었다.

지난해 말보다 2021년 1분기에 인구가 증가한 자치단체는 광역의 경우 세종, 경기 등 2곳이었고 기초는 시흥, 평택 등 45곳에 불과했다. 직권말소된 장기 거주불명자 인구를 제외하면 광역은 세종, 경기, 제주 등 3곳이었고 기초는 60곳으로 확인됐다. 인구가 감소하는 자치단체 수가 점점 늘어나고 있는 것이다.

구체적으로 서울(6만 9981명), 부산(1만 9547명), 경남(9753명), 대구(9471명), 울산(6763명), 전남(6738명), 전북(6654명), 강원(6441명), 인천(6367명), 대전(5419명) 등 15개 시·도 인구가 감소했다. 시·군·구의 경우 인구가 증가한 곳은 경기 시흥시(8220명), 경기 평택시(7061명), 경기 남양주시(6961명) 등이었고 서울 송파구(6549명), 경기 성남시(5756명), 경기 부천시(5205명) 등을 포함한 181개 시·군·구에서는 인구가 줄었다.

행안부는 "대부분 지역의 인구변동이 전출입에 따른 전입과 전출에 의한 증감 및 장기 거주불명자 주민등록 직권말소의 영향을 크게 받은 것으로 확인됐다"고 설명했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr