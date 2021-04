[아시아경제 온라인이슈팀] 그룹 애프터스쿨 출신 나나가 자신의 근황을 전했다.

최근 나나는 자신의 SNS에 "아이 깜짝이야. 인형이네"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속 나나는 레이스 달린 드레스를 입고 인형 비주얼을 자랑하고 있다.

한편 나나는 MBC 드라마 '오! 주인님'에 출연 중이다.

