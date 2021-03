[김맹녕의 골프영어회화] "그린 슬로프(slope) 읽는 법"

좋은 퍼팅을 위해 그린 경사를 잘 파악하고 활용해야 한다. 썝蹂몃낫湲 븘씠肄

‘슬로프(slope)’.

한마디로 골프장 경사다. 그린은 특히 항상 평탄하지 않고, 여러 방향으로 경사가 이어져 홀 주변 좌우 높낮이를 잘 파악해야 한다(Greens are not always flat and we need to understand the slope). 그린의 경사(Slope of the Green)는 퍼팅 시 힘의 세기와 커브에 큰 영향을 미친다(Your putt will follow the overall slope and lie of the land).

해외에서 그린 경사를 물어볼 때 "Which way does this green slope?(이 그린 경사는 어느 방향입니까?)"다. 대답은 "This green slopes from left to right(이 그린 경사는 왼쪽에서 오른쪽입니다)"이다. 또는 "This green slopes from back to front and is very fast(이 그린은 하향 경사로 매우 빠르다)", "This green slope to the left(right)"라고 말한다.

그린 경사는 50~100야드 밖 먼 지점부터 읽어야 한다는 것을 기억해 두자. 공이 ‘온 그린’된 이후 그린을 향해 걸어갈 때부터 그린 주위 전체적인 자연 산세(overall land of the lie)와 주위 경사 고·저를 파악하라는 의미다. 그린 주변의 큰 산(mountain break)과 연못(pond), 바다(ocean break) 그리고 태양의 방향 등이 큰 도움이 된다.

마지막은 배수다. 물이 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐르기 때문에 잔디결까지 이 영향(with the grain)을 받는다. ‘오르막 경사’가 영어로 "It slopes toward you", 반대로 내리막 경사는 "It slopes away from you"다. 참고로 ‘슬로프 레이팅(slope rating)’은 각 골프코스의 난이도에 대한 측정치다. 113이 평균 수치, 130에 가까우면 어렵다고 보면 된다.

A: Which way does this green slope?(이 그린의 경사는 어느 방향입니까?)

B: This green slopes from left to right(이 그린 경사는 왼편에서 오른편입니다).

A: So, I should aim to the left of the flagstick(그러면, 핀 왼쪽을 겨냥해야겠네요).

B: Yes, this is one of the hardest green(네, 아주 어려운 그린 중 하나입니다).

글·사진=김맹녕 골프칼럼니스트





>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>