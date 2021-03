[아시아경제 박지환 기자] 티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 2,780 전일대비 5 등락률 +0.18% 거래량 273,722 전일가 2,775 2021.03.31 13:55 장중(20분지연) 관련기사 티웨이항공, 합동 안전점검 실시…산업안전 관리 강화티웨이항공, 올해의 광고상 라디오 부문 대상티웨이항공, 인스타 특가 이벤트…김포~부산 편도 1만원 close 은 최승환 팬오션 감사위원장을 사외이사로 신규 선임했다고 31일 공시했다.

이와 함께 현재 사외이사인 윤재호 이화여대 경제학과 교수와 정명호 고양시 장애인복지위원회 위원에 대한 재선임도 결정했다.

