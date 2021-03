[e공시 눈에 띄네]코스피-30일

<장 마감 후 주요공시>

◆ SIMPAC=강희철 사외이사 신규선임

◆ 롯데손해보험=서울 중구 소월로 롯데손해보험 빌딩 2240억원에 처분 결정

◆ 쿠쿠홀딩스=보통주당 3300원 현금배당 결정

◆ 셀트리온=셀트리온헬스케어와 바이오시밀러 항체의약품 및 코로나19 항체치료제 2686억원 규모 상품 공급 계약

◆ 아이에스동서=권민석 대표이사 임기 만료, 허석헌·정원호·김갑진 각자 대표 선임

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr