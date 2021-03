역사 왜곡 논란 '조선구마사' 결국 폐지

[아시아경제 최동현 기자] 역사 왜곡 논란의 중심에 섰던 SBS TV 월화드라마 '조선구마사'가 결국 폐지된다.

SBS는 26일 공식 입장을 내고 "이번 사태의 심각성을 깊이 인식해 '조선구마사' 방영권 구매 계약을 해지하고 방송을 취소키로 했다"고 밝혔다.

'조선구마사'는 지난 22일 첫 방송 후 기생집 술상에 오른 월병과 피단 등 중국풍 소품과 태종의 무자비한 학살 장면 등으로 역사 왜곡 논란을 야기했다. 최근 중국이 한국의 김치와 한복 등을 자국의 문화라고 주장하는 ‘문화 동북공정’으로 비판을 받고 있는 가운데 ‘조선구마사’가 왜곡된 중국 소품을 넣었다는 사실에 대중들이 분노한 것이다.

논란이 확산되자 KT와 LG생활건강, CJ제일제당 등 다수의 기업들은 해당 드라마에 대한 광고를 취소하기도 했다.

SBS 측은 이 드라마의 방영권료 대부분을 이미 선지급한 상황이며 제작사는 80% 촬영을 마친 상황이다. 이에 대해 SBS는 "방송사와 제작사의 경제적 손실과 편성 공백 등이 우려되는 상황이지만 지상파 방송사로서의 무거운 책임감을 느끼며 방송 취소를 결정했다"고 전했다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr