솔트룩스, 게놈특구 사업 참여…바이오·헬스 사업 시동

[아시아경제 유현석 기자] 솔트룩스는 울산시의 게놈서비스산업 규제자유특구사업(이하 게놈특구사업) 참여를 시작으로 1년 이상 준비해온 바이오·헬스 분야 사업에 본격적으로 진출한다고 23일 밝혔다.

인공지능(AI) 기업 솔트룩스가 울산시의 게놈특구사업의 일환으로 진행되는 '지능형 바이오 오믹스 분석기술 개발' 과제에 참여를 확정했다. 솔트룩스는 지난 2019년부터 인공지능을 바이오, 생명공학 분야에 적용하기 위한 준비를 했다. 울산시와 함께 지난 1년간 사업 수립 및 기술 개발을 위한 준비를 해왔다.

올해부터 2년 동안 진행될 이번 게놈특구사업은 총 사업비 407억원 규모로, 솔트룩스는 신약 개발을 위한 바이오 마커 부분에 필요한 인공지능 기술과 초대규모 빅데이터 분석을 위한 플랫폼 개발을 담당하게 된다. 솔트룩스의 자연어 처리뿐만 아니라 국가 규모의 거대 바이오 빅데이터 분석을 해내기 위한 기술이 총체적으로 반영될 예정이다.

또 솔트룩스는 지난해 투자 후 상장이 된 차세대 게놈기반 진단 전문기업 클리노믹스와의 협력을 통해 앞으로 암을 극복하거나 노화를 예방하기 위한 바이오 사업 분야에 적극적으로 진출할 계획이다. 사업의 세계적 성장성을 고려하여 국내뿐만 아니라 글로벌 기업과의 협력도 모색하고 있다. 이와 관련된 사업 확대 계획은 올 하반기에 발표될 예정이다.

