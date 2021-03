오세훈 측 "노무현 정부 시절, 내곡동 임대주택단지 지정 추진 확인"

[아시아경제 나주석 기자] 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 여당 등이 제기한 내곡동 ‘셀프 보상’ 의혹을 적극 반박했다. 문제의 내곡동 지역 일대가 임대주택건설 지구로 임명된 것은 노무현 전 대통령 임기중이었음을 문서로 확인했다는 것이다.

22일 오 후보 캠프는 성명서를 통해 "서울 내곡지구로 요약되는 개발제한 구역을 국민임대주택 단지로 추진코자 정부가 국책사업으로 심의·의결한 문건이 입수됐다"며 "오 후보가 상속받은 해당 토지는 2004년 노무현 정부의 최초계획 때부터 계획범위에 포함되어 있었다. 아무리 ‘오세훈 셀프 지정’이라 주장하고 싶은들 ‘노무현 정부 셀프 지정’임을 알게 됐다"고 밝혔다.

캠프에 따르면, 노무현 정부 시절인 2007년 3월 중앙도시계획위원회 제 2분과위 심의 안건에 서초구 내곡동·신원동·염곡동·원지동 일원 74만㎢의 개발 제한구역을 택지개발사업으로 조성하는 ‘개발제한구역 내 국민임대주택단지 국책사업인정안’을 상정 국책사업으로 의결했다. 노무현 정부 국민임대주택 건설 100만호 공약 이행 차원에서 이번 공약이 다뤄졌다는 설명이다.

따라서 내곡동 지구가 노무현 정부 시절 이미 국민임대지구로 지정됐기 때문에 셀프 보상 의혹은 사실과 다르다는 설명이다.

오 후보 측은 이번 문건 공개와 관련해 "설마 노무현 정부에서 오세훈 후보에게 특혜를 주기 위해 지구지정을 추진했겠느냐"고 반문하며 박 후보측의 사과와 검찰 수사 등에 성실히 응할 것 등을 요구했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr