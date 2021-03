[아시아경제 이선애 기자] 오리온 오리온 271560 | 코스피 증권정보 현재가 136,000 전일대비 1,000 등락률 +0.74% 거래량 90,499 전일가 135,000 2021.03.16 15:19 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “오리온, 중국법인 성장…1분기 실적 기대감 높아"[클릭 e종목] "오리온, 올해 중국 법인 성장 기대"[클릭 e종목]오리온, 하반기 신제품 판매효과 '목표주가 유지' close 은 2월 국내 영업이익이 98억원으로 전년 같은 기간 대비 12.6% 증가했다고 16일 공시했다.

같은 기간 매출액은 611억원으로 전년보다 0.2% 늘었다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr