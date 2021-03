속보[아시아경제 박병희 기자] 방탄소년단(BTS)의 그래미상 수상이 불발됐다.

그래미를 주관하는 레코딩 아카데미는 14일(현지시간) 열린 제63회 그래미 어워즈 프리미어 세리머니(사전 시상식)에서 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스' 부문 수상작으로 레이디 가가·아리아나 그란데의 '레인 온 미'를 발표했다.

