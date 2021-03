[아시아경제 유병돈 기자] 오텍 오텍 067170 | 코스닥 증권정보 현재가 13,200 전일대비 400 등락률 +3.13% 거래량 193,181 전일가 12,800 2021.03.12 15:30 장마감 관련기사 오텍, 커뮤니티 활발... 주가 -3.47%.오텍, 외국인 5만 5000주 순매도… 주가 14.39%오텍, 검색 상위 랭킹... 주가 14.77% close 은 지난해 영업이익이 93억793만원으로 전년 대비 69.5% 감소했다고 12일 공시했다.

같은 기간 매출액은 9256억9800만원으로 2.8% 감소했다. 당기순이익은 61억9044만원으로 56.4% 감소했다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr