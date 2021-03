엑시콘, 삼성전자에 21억원 반도체 검사장비 공급

[아시아경제 지연진 기자] 엑시콘 엑시콘 092870 | 코스닥 증권정보 현재가 13,900 전일대비 450 등락률 +3.35% 거래량 73,977 전일가 13,450 2021.03.12 11:00 장중(20분지연) 관련기사 한국거래소, 인터파크·지니뮤직 등 15개사 코스닥 공시우수법인 선정엑시콘 'DUT 테스트 시스템' 관련 특허권 취득엑시콘, 2억 규모 자사주 처분 결정 close 은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,600 전일대비 600 등락률 +0.73% 거래량 7,166,965 전일가 82,000 2021.03.12 11:00 장중(20분지연) 관련기사 디아이, 삼성전자에 316억 규모 반도체 검사장비 공급 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정갤럭시 A42·A32 동시 출격…공시지원금 최대 24만원 close 와 21억5000만원 규모의 반도체 검사장비 공급계약을 체결했다고 12일 공시했다.

