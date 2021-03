[특징주]마켓컬리 연내 미국 상장 가능성…지분 보유한 SK네트웍스 5%↑

[아시아경제 이선애 기자] SK네트웍스 SK네트웍스 001740 | 코스피 증권정보 현재가 5,520 전일대비 280 등락률 +5.34% 거래량 7,016,290 전일가 5,240 2021.03.12 10:24 장중(20분지연) 관련기사 SK네트웍스, 본사 임원 횡령 혐의 공소제기 사실 확인SK네트웍스·SKC, 경영진 횡령·배임혐의 기소설에 거래정지'여성 이사' 모시기 혈안된 기업들…전문가 '구인난' close 가 마켓컬리 미국 상장 가능성에 매수세가 유입되며 상승세를 보이고 있다.

12일 오전 9시53분 현재 SK네트웍스는 전일대비 5.15% 오른 5520원에 거래중이다. 장중 5540원까지 올랐다. SK네트웍스는 마켓컬리 지분 2.4%를 보유중이다. 쿠팡이 미국 뉴욕증시에 화려하게 상장한 가운데 마켓컬리도 연내 검토중이라고 월스트리트저널(WSJ)이 11일(현지시간) 보도했다. 이에 따르면 마켓컬리의 김슬아 대표는 연내 상장을 위한 계획을 금융인들과 논의하고 있다고 인터뷰에서 말했다. 김 대표는 마켓컬리가 선별해 제공하는 제품들을 모두 직접 맛보고 있다면서 사업을 다른 제품 영역으로 확장하기보다는 계속 식품 분야에 집중할 계획이라고 소개했다.

저널은 마켓컬리 내부 자료를 인용해 마켓컬리 이용자의 재이용률이 60%로 업계 평균치(29%)보다 훨씬 높다고 전했다. 세계에서 다섯번째로 큰 한국의 온라인 쇼핑 시장은 올해 규모가 1160억달러로 작년보다 11% 성장할 것으로 예상되고 있다며 한국 온라인 시장의 강점으로 자체 물류 시스템을 통한 안정적인 배송 등을 꼽았다. 미국의 전자상거래 업체인 아마존은 내부 물류 시스템을 늘려가고는 있으나 아직 배송 물량의 상당 부분을 UPS나 미 연방우체국(USPS) 등 외부에 의존하고 있다.

한편 이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장된 쿠팡은 공모가보다 40.71% 오른 49.25달러에 장을 마쳤다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr