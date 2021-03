[아시아경제 이관주 기자] 경남바이오파마 경남바이오파마 044480 | 코스닥 증권정보 현재가 2,375 전일대비 235 등락률 +10.98% 거래량 927,540 전일가 2,140 2021.03.10 15:30 장마감 관련기사 AI가 선택한 상승확률이 높은 5가지 핵심종목 경남바이오파마, 바이오위더스와 '변이 포함 코로나19 진단검사시약' 공동개발경남바이오파마 "아슬란003, 자가면역질환 치료제로 개발" close 는 100억원 규모의 운영자금 조달을 위해 제3자배정증자 방식으로 유상증자를 결정했다고 10일 공시했다. 신주는 보통주 519만4805주로, 액면가액은 1주당 500원이다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr