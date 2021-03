[아시아경제 이민우 기자] 우리기술 우리기술 032820 | 코스닥 증권정보 현재가 1,270 전일대비 60 등락률 +4.96% 거래량 12,085,577 전일가 1,210 2021.03.10 15:30 장마감 관련기사 정부 발표했다! 강하게 급등할 소부장 대장 株! 찾았습니다!!《시선집중》 용솟음 치는 종목에 올라도 될까? 그럼요~ 이런 종목 어때요? 우리기술, 한수원과 38억 규모 계약 체결 close 은 한국수력원자력과 30억원 규모의 고리3발 계측제어부 OH자재(전원공급기 등) 8품목 공급 계약을 체결했다고 10일 공시했다. 이는 2019년 매출의 9.15%에 해당하는 규모다.

