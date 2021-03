에넥스, 인테리어족 위한 주방, 소파, 책상 등 트렌디한 가구 선봬

[아시아경제 김종화 기자]㈜에넥스가 소비자들의 라이프 스타일을 고려한 다양한 신제품들을 선보인다. 특히 3월은 이사 및 혼수 등 인테리어에 대한 수요가 증가하는 계절로 트렌디한 인테리어 가구를 고민하고 있다면 에넥스 제품에 주목해보자.

먼저 'EK7 뉴클래시'는 키친팔레트 시리즈에 속하는 제품으로 라이프스타일이나 개성에 맞게 커스터마이징 할 수 있는 주방이다. 기존의 EK7 클래시를 강화한 제품으로 화려한 디자인과 도전적인 스타일링이 눈에 띈다. 도어는 프레임 형태 장식패널을 덧댄 웨인스코팅 스타일로 입체감이 느껴지며 평범한 인테리어에 힘을 실어준다.

미니멀하면서도 포근한 인테리어를 원한다면 'ES 블랑 커버링 패브릭 소파'를 추천한다. ES 블랑 커버링 패브릭 소파는 구성을 모듈화한 소파로 가족 구성원에 따라 커스터마이징 가능하며 다양한 레이아웃을 통해 집안 분위기를 색다르게 바꿔볼 수 있다. 여기에 오토만을(이동식 스툴) 함께 활용하면 침대형 소파, 호텔 라운지 소파 등 적합한 맞춤형 구성이 가능하다.

'EW 누아 슬라이딩 붙박이장'은 자연감이 느껴지는 스톤 베이지 컬러의 도어와 포인트 손잡이가 매력적인 제품이다. 특히 이 제품은 자연과 소통하는 스톤 패턴을 도어에 적용해 평화롭고 아늑한 감성을 느낄 수 있으며 보다 안정감을 주는 인테리어를 완성할 수 있다.

'ET아델 1971 책상 시리즈'는 3월 새롭게 출시한 학생가구로 모던한 디자인과 내추럴한 패턴을 사용하여 집중력 향상에 도움을 준다. 해당 제품은 모듈형 책상으로 원하는 구성에 따라 다양하게 사용 가능하다.

에넥스 관계자는 "집에서 머무는 시간이 늘어남에 따라 인테리어에 대한 관심도 높아지고 있다"며 "똑똑하고 개성있는 인테리어를 위한 에넥스 키친팔레트 주방, 소파, 책상 등을 추천하니 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr