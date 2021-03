‘성과급 논란·IT 인재 영입전’ SKT, 전 직원에 임금협상 타결금 800만원 지급(종합)

[아시아경제 구은모 기자] 최근 성과급 논란에 이어 IT 업계 인재 영입전이 가열되면서 SK텔레콤이 전 직원에게 임금협상 타결금 800만원을 주고, 성과급 제도도 개선한다.

8일 이동통신업계에 따르면 SK텔레콤 노사는 약 한달 간의 집중교섭을 통해 올해 임금 인상 잠정합의안을 도출하고, 성과급 제도에 대한 개선 방안을 마련했다.

SK텔레콤 관계자는 “올해 임금 인상 합의안은 통신업계를 넘어 ICT 산업 전체에서 최근 치열해지고 있는 마켓 내에서 최고의 인재를 확보하고, 최상의 서비스를 만들기 위해서 최고 수준의 인재 확보 및 보상을 하겠다는 의지에 따른 것”이라며 “이번 임금교섭 타결은 구성원 참여와 노사가 신뢰와 소통을 바탕으로 치열한 토론 과정을 통해 결과를 도출하는 등 투명성과 예측 가능성을 높였다는 점에서 큰 의미가 있다”고 설명했다.

아울러 임금협상 타결금 명목으로 전 직원에게 800만원을 지급하기로 잠정 합의했다. 임급협상 타결금은 성과급이 예상보다 적어 직원들의 불만이 고조되자 보전 형식으로 주는 금액이다. 최근 IT 업계에서 연봉 인상 도미노 현상으로 인재 영입 경쟁이 치열해지는 분위기도 반영된 것으로 보인다.

앞서 SK텔레콤 노조는 작년 매출액이 18조6000억원, 영업이익이 1조3000억원 등 전년 대비 각 5.0%, 21.8% 성장했는데도 작년분 성과급이 전년보다 20% 정도 줄어들었다며 공식적으로 문제를 제기했다.

SK텔레콤 노사는 문제가 됐던 성과급 기준에 대해서는 직원 개인이 예측할 수 있도록 제도 개선안을 내놨다. 기존에는 성과급이 임금·단체협상 대상이 아니라는 이유로 노사 협상 테이블에서 제외됐지만 최근 논란에 따라 이번에는 임금협상과 성과급 제도가 함께 논의됐다. 기존 성과급 기준 지표는 EVA(Economic Value Added·경제적 부가가치)로, 구성원들이 구체적인 기준을 알 수 없어 이를 투명화해야 한다는 요구가 있었다.

노사는 앞으로 성과급을 TI(Target Incentive)와 PS(Profit Sharing)로 이분화하고, TI는 핵심성과지표(KPI)를, PS는 영업이익을 반영해 지급하기로 했다. 잠정안에 따르면 TI는 S등급은 1100만원, A등급은 1000만원, B등급은 900만원이 적용되며, PS는 영업이익이 1조2000억~1조4000억원일 경우 2200만원, 9000억~1조2000억원은 2000만원, 7000억~9000억원은 1900만원이 적용된다.

이번 개선 사항은 오는 11일 조합원 투표 등 절차를 통해 최종 확정하고, 올해 성과급부터 적용될 예정이다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr