CJ오쇼핑 펀샵, 하이브리드 캠핑 브랜드 ‘브루클린웍스’ 론칭

[아시아경제 임춘한 기자] CJ오쇼핑의 재미 큐레이션 쇼핑몰 펀샵은 8일 하이브리드 캠핑 브랜드 브루클린웍스를 론칭한다고 밝혔다.

브루클린웍스는 반짝이는 모든 것이 금은 아니다라는 슬로건 아래 단순 캠핑 상품을 넘어 실용성과 심미성까지 갖춘 라이프스타일 브랜드를 지향한다. 브랜드 모티브는 미국 뉴욕의 브루클린에서 얻었다. 투박하지만 자유로운 라이프스타일 추구하는 브루클린 감성을 담은 캠핑 상품들을 제안할 예정이다.

브루클린웍스의 상품들은 실내외를 가리지 않고 아웃도어와 인도어를 아우르는 하이브리드 캠핑 브랜드를 표방한다. 아웃도어 전용이라는 캠핑 브랜드로서의 한계를 넘어 집에서도 활용 가능하도록 상품의 공간 확장성과 실용성에 가장 큰 중점을 두었다. 튼튼한 내구성은 물론 실내 인테리어 소품으로도 손색이 없을 정도의 디자인과 심미성을 자랑한다.

브랜드 론칭과 함께 의자, 테이블 등의 카테고리에서 총 15개의 상품을 선보인다. 대표 상품으로는 인상적인 다리 프레임과 3겹의 천을 사용해 내구성을 강화한 일체형 접이식 의자 필드 체어와 캠핑, 낚시, 아이들 공부방 등 서브 책상으로 실내외 활용도가 높은 1초 폴딩 테이블 등이 있다.

펀샵 관계자는 “예술과 문화가 피어나는 아름다운 도시 브루클린처럼 브루클린웍스도 실용성과 심미성이 뛰어난 상품을 제안해 나갈 것”이라며 “추후에는 제품을 넘어 공간과 문화까지 창조하는 헤리티지가 충만한 브랜드로 성장하는 것이 목표”라고 말했다.

