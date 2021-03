[아시아경제 박소연 기자] 한국거래소는 SK네트웍스 SK네트웍스 001740 | 코스피 증권정보 현재가 5,360 전일대비 140 등락률 -2.55% 거래량 846,678 전일가 5,500 2021.03.05 15:30 장마감 관련기사 '여성 이사' 모시기 혈안된 기업들…전문가 '구인난'SK네트웍스, 美무인매장 자동결제 솔루션 스타트업에 2500만달러 투자SK네트웍스, 주가 5230원 (-0.38%)… 게시판 '북적' close 와 SKC SKC 011790 | 코스피 증권정보 현재가 114,000 전일대비 4,000 등락률 -3.39% 거래량 398,414 전일가 118,000 2021.03.05 15:30 장마감 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…2조 넘게 순매도SKC, 작년 4Q 영업익 550억…전년比 98%↑SKC, 작년 영업익 1908억…전년比 36.5% ↑ close 에 현 경영진이 횡령 및 배임혐의로 기소가 됐다는 풍문에 대해 조회공시를 5일 요구했다. 답변 기한은 8일 6시까지다. 또 SK네트웍스와 SKC는 이날 오후 3시 44분부터 거래가 정지됐다.

