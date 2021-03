코로나19발 인구절벽?…佛 1월 출산율 전년比 13.5% ↓

[아시아경제 권재희 기자] 코로나19 여파로 선진국을 중심으로 주요국들의 출산율이 급감하고 있는 것으로 나타났다.

4일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 프랑스의 올해 1월 신생아수는 지난해 동월보다 13.5% 줄어든 것으로 나타났다. 이탈리아의 지난해 12월 신생아 수는 같은기간 21.6% 감소, 일본은 9.3% 감소한 것으로 나타났다. 지난해 1~10월 이탈리아와 일본의 감소율은 각각 3.3%, 2.3%로 감소율이 크게 치솟았다.

벨기에, 헝가리, 오스트리아 등도 비슷한 추세를 보였다.

WSJ은 "코로나19 상황이 1년이상 이어지면서 코로나19 이전부터도 출산율이 하락세이던 미국, 유럽, 동아시아의 많은 나라 출산율에 큰 타격을 줬음을 보여주는 조사 결과나 초기 데이터가 나오고 있다"고 진단했다.

미국의 싱크탱크 브루킹스연구소는 지난해 12월 미국의 경우 올해 신생아가 약 30만명 줄어들 것으로 전망한 바 있다.

중국도 2020년 인구 자료가 아직 발표되지 않았으나 몇몇 지방 정부의 보고를 보면 출생아 수 감소율이 두 자릿수에 달했다고 WSJ은 소개했다.

그러면서 WSJ은 "코로나19에 따른 보건 위기와 경제난 때문에 많은 사람이 출산을 연기하거나 포기하고 있다"고 분석했다.

미국의 임신문제 전문 비영리 연구기관인 구트마허 연구소가 지난해 4~5월 실시한 조사에서도 응답 여성의 3분의 1이 코로나19를 이유로 임신 연기를 원하거나 더 적은 자녀를 갖기를 원한다는 반응을 보였다.

인구 통계학자들은 역사적으로 전쟁이나 전염병, 경제 위기 등 충격에 따른 출산율 하락이 일시적 현상으로 그친 경우도 있지만 그렇지 않은 사례들도 있다며 위기가 길어지면 출산율이 정상화되지 않을 가능성이 있다고 말했다.

오스트리아 빈의 '인구·글로벌 인적자원을 위한 비트겐슈타인 센터'의 토마스 소보트카 연구원은 "모든 근거 자료가 선진국의 출산율 하락 및 신생아 감소를 가리키고 있다"면서 "불확실성이 지속될수록 출산율에 더 영구적인 영향을 미칠 것"이라고 우려했다.

