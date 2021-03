[아시아경제 김유리 기자] 롯데백화점은 한국화훼협회와 함께 코로나19로 여려움을 겪고 있는 화훼농가와의 상생을 위해 오는 14일까지 '플라워 페스티벌'을 테마로 전점 MVG 라운지에 꽃 장식을 하고, SNS 이벤트를 진행하는 등 봄맞이 프로모션을 한다고 5일 밝혔다.

?롯데백화점은 이 기간 전점 MVG 라운지 테이블과 리셉션 데스크를 화훼 농가에서 공수한 생화로 꾸민다. 봄과 잘 어울리는 딸기를 사용해 딸기 라테, 딸기 마카롱 등 다과도 제공한다. 이번 '플라워 페스티벌' 기간 중 SNS에 라운지 꽃 장식 인증 사진을 업로드하면 미니화분을 제공하는 이벤트도 진행한다.

