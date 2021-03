에이블씨엔씨, 지난해 매출 3044억원…영업이익 적자전환

[아시아경제 이승진 기자] 에이블씨엔씨 에이블씨엔씨 078520 | 코스피 증권정보 현재가 8,140 전일대비 10 등락률 +0.12% 거래량 112,362 전일가 8,130 2021.03.04 15:30 장마감 관련기사 에이블씨엔씨, 뷰티 카운슬링 커머스 서비스에이블씨엔씨 미샤, 보습팩 50% 할인에이블씨엔씨 영업손 150억원…적자폭 확대 close 가 지난해 코로나19 직격탄을 맞으며 영업이익이 적자 전환했다.

에이블씨엔씨는 2020년 연결기준 매출이 3044억원으로 전년 대비 27.9% 감소했다고 4일 공시했다. 영업손실은 660억원으로 적자 전환했으며, 당기 순손실은 809.1% 확대된 874억원을 기록했다.

지난해 코로나19 영향으로 오프라인 매출은 급감했다. 2019년 가맹점과 직영점을 합친 오프라인 매출은 별도 기준 1719억원이었으나, 지난해 900억원으로 47.6% 감소했다.

에이블씨엔씨는 지난해 비효율 매장 구조조정도 진행해 총 164개의 매장을 폐점했다. 회사 측은 매장 구조조정을 통해 매출은 감소하고 비용 처리로 적자폭은 크게 늘어났으나, 구조조정의 결과로 올해는 큰 폭의 이익 개선이 기대된다고 설명했다.

에이블씨엔씨가 2018년과 2019년 인수한 미팩토리, 제아H&B, 지엠홀딩스 3개사의 실적 악화도 지난해 매출에 영향을 끼쳤다. 당시 사업 환경으로 3개사의 꾸준한 성장이 예상했으나 코로나19 영향으로 기대치에 못 미치는 실적을 달성했다.

특히 제아H&B의 경우 면세점 매출이 절대적인 비중을 차지하는데 코로나로 면세점 영업이 부진함에 따라 큰 타격을 입었다. 이에 따라 각 회사들의 인수 당시의 영업권이 손상되며 당기순손실의 폭을 확대시켰다고 에이블씨엔씨는 설명했다.

에이블씨엔씨는 지난해 성장한 온라인 부문과 해외 시장에서의 선전을 발판으로 올해 체질 개선에 속도를 낸다는 방침이다.

에이블씨엔씨는 지난해 온라인 부문에서 535억 원의 매출을 올렸다. 이는 2019년의 383억 원에 비해 39.7% 성장한 수치다. 매출 비중은 12%에서 23.7%로 두 배 가까이 증가했다. 온라인 종합 화장품 몰 ‘마이눙크’는 론칭 후 8개월 만인 지난해 12월 모바일 애플리케이션 100만 다운로드를 돌파했다.

아울러 지난해 해외부문에서는 687억원의 매출을 올렸다. 에이블씨엔씨 측은 전년 대비 13.6% 감소한 수치지만 코로나19 등으로 해외 시장이 어려웠던 영업 환경이었음을 감안하면 선전한 수치라고 설명했다.

특히 일본법인은 386억원으로 역대 최고 매출을 기록했습니다. 북중미 지역에서는 74억 원의 매출을 올려 전년 43억 대비 큰 폭의 성장을 기록했습니다. 유럽지역에서도 109억 원의 매출을 기록, 전년 83억 대비 31.3% 성장했습니다.

에이블씨엔씨 관계자는 "올해 해외 시장 확대, 온라인 부문강화와 오프라인 효율화 3가지를 지속적으로 추구하며 매출 반등에 나설 계획"이라고 설명했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr