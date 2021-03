함양산삼항노화엑스포 전시관 해설자 모집

4월 7일부터 9일까지 접수, 총 10명 선발



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양산삼항노화엑스포 조직위원회는 9월 10일부터 개최되는 ‘2021 함양산삼항노화엑스포’ 전시관 해설사를 모집한다고 4일 밝혔다.

엑스포 전시관 해설사는 생명의 산삼관, 약용식물자원관, 생활문화관 등 상설·임시 전시관에서 산삼·항노화의 가치와 숨은 이야기를 재미있고 알기 쉽게 관람객들에게 알려주는 역할을 하게 된다.

응시 자격은 만 20세 이상 함양군에 주민등록을 두고 있는 거주자로, 관련학과 전공자 또는 자격증 소지자, 외국어 능력자, 수화 통역자, 한국사능력검정시험 자격증 보유자 등은 우대한다.

응시희망자는 함양산삼항노화엑스포 누리집에서 응시원서 등 신청서를 받아 작성한 뒤 엑스포 조직위로 방문 또는 우편으로 접수하면 된다.

접수 기간은 4월 7일부터 9일까지며 합격자 선정 결과는 4월 23일 개별 통보될 예정이다.

함양산삼항노화엑스포 전시관 해설사는 10명이 선정될 예정이며 최종 선발된 전시관 해설사는 신규 양성 교육과정을 50시간 이상 이수한 후 엑스포 행사 기간 전시관 해설사 활동을 하게 된다.

